«Avrebbe potuto colpire qualsiasi città, ma i dati sui membri della jihad in Svizzera nel 2019 mostrano che sia l’area del Lago Lemano sia il Ticino sono più colpiti dalla radicalizzazione rispetto ad altre regioni. Le dimensioni della città non hanno molta importanza». Ad affermarlo è Miryam Eser, esperta di radicalismo jihadista e docente presso il Dipartimento di lavoro sociale della Scuola universitaria professionale di Zurigo, intervistata dal Blick dopo l’attacco di ieri alla Manor a Lugano , dove una donna di 28 anni ha accoltellato un’altra donna e aggredito un’altra persona al quinto piano.

L’esperta spiega inoltre che le persone convertite sono maggiormente propense al rischio di radicalizzazione e rappresentano circa un quinto di coloro che commettono reati. Stando a Eser, che riporta i dati del il servizio informativo della Confederazione, «nel 2019 c’erano circa 130 persone classificate come radicalizzate, ed è difficile dire quante di loro possano diventare pericolose, ma sono sotto osservazione. Di queste, cinque erano persone radicalizzate in Ticino. Il dato è tanto più significativo a causa della minore densità di popolazione», dice l’esperta, aggiungendo che in Svizzera «l’undici per cento delle persone radicalizzate sono donne. Il fatto che anche le donne possano commettere atti violenti è stato dimostrato anche in Germania e in Francia».