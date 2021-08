(Aggiornato alle 22.20) Lugano piange il suo sindaco. Ancora prima delle 19 i primi cittadini hanno iniziato a radunarsi in piazza Riforma per testimoniare affetto e vicinanza al Municipio. Qualcuno piange, altri lasciano fiori sul cancello della Casa comunale.

Oltre alla presenza della popolazione, l’annuncio dell’Esecutivo cittadino è stato seguito dai comunicati di autorità e associazioni ticinesi.

La Lega dei Ticinesi: «Non sembra possibile che non ci sia più»

«La Lega dei Ticinesi è sconvolta dalla notizia dell’improvvisa dipartita del sindaco di Lugano, Marco Borradori». Con queste parole, il partito della Lega dei Ticinesi saluta Marco Borradori, deceduto oggi alle 18.10. Questo il testo integrale: ««Non ci sono parole per esprimere lo sgomento in simili circostanze. Né ci sembra possibile parlare di Marco come di una persona che non c’è più. È molto difficile ed incredibilmente doloroso accettare che un cammino comune di oltre tre decenni sia stato interrotto così bruscamente ed in modo definitivo. Marco Borradori è stato grande protagonista della politica ticinese degli ultimi 30 anni. Eletto nel 1991, poco più che trentenne, in Consiglio nazionale assieme al compianto Flavio Maspoli, entrò in Municipio di Lugano l’anno successivo. Vi rimase fino al 1995, quando venne brillantemente eletto – primo esponente della Lega dei Ticinesi - in Consiglio di Stato, per poi tornare sulle rive del Ceresio nel 2013, ottenendo la carica di sindaco. Apprezzato al di là degli steccati partitici, Borradori, nella sua lunga e proficua attività politica, ha sempre ottenuto risultati elettorali strabilianti: una dimostrazione della qualità del suo operato al fronte, ma anche della sua capacità di dialogare con la gente e della sua signorilità universalmente riconosciuta. Come sindaco di Lugano, compito che lo assorbiva totalmente, Marco ha promosso una profonda riforma dell’amministrazione cittadina, seguendo con entusiasmo, impegno ed ottimismo sia l’attività quotidiana che i grandi progetti per il futuro della città, in cui fermamente credeva. Oggi è una giornata di lutto non solo per la Lega dei Ticinesi, non solo per la città di Lugano, ma per tutto il Ticino, che perde un politico di razza ed un signore. La Lega dei Ticinesi si unisce incredula al dolore dei familiari, ai quali porge le più sentite condoglianze».

Il Consiglio di Stato: «Sgomento per la prematura scomparsa»

«Il Consiglio di Stato ha preso atto con sgomento della prematura scomparsa del sindaco di Lugano Marco Borradori, già Consigliere di Stato e Consigliere nazionale.

Il Consiglio di Stato, interpretando il sentimento della comunità ticinese, esprime incredulità e sgomento davanti alla notizia della scomparsa del sindaco di Lugano Marco Borradori. In queste ultime ore il Governo ha seguito gli sviluppi della situazione, sperando sino all’ultimo in un esito positivo. Purtroppo oggi è giunta la notizia della morte al Cardiocentro di Lugano di Marco Borradori.

Dopo una Legislatura in Consiglio nazionale, fra il 1991 e il 1995, Marco Borradori era stato eletto in Consiglio di Stato il 2 aprile 1995, sulla lista della Lega dei ticinesi: aveva diretto il Dipartimento del territorio fino al 2013, anno nel quale era stato eletto sindaco di Lugano.

Durante la sua lunga esperienza nel Governo cantonale, Marco Borradori ha promosso e accompagnato innumerevoli progetti di capitale importanza per lo sviluppo del Canton Ticino: dalle gallerie di base AlpTransit del San Gottardo e del Monte Ceneri alla galleria Vedeggio-Cassarate, dalla complessa vicenda dei rifiuti che si è conclusa con la realizzazione del termovalorizzatore alla creazione dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana, dalla creazione del Parco del Piano di Magadino al successo della prima campagna di incentivi per impianti di riscaldamento a legna e fotovoltaici, lanciata nel 2002. Al momento di lasciare la carica, ha riassunto con queste parole i 18 anni trascorsi in Consiglio di Stato: «Questo lungo viaggio mi ha riservato molte sorprese e mi ha aiutato a comporre un ritratto del Ticino nel quale i pregi – la capacità di avere idee innovative, il coraggio di desiderarle, la forza di realizzarle – superano certamente i difetti».

Il Consiglio di Stato rivolge ai congiunti di Marco Borradori un deferente pensiero di affetto e di cordoglio, facendosi interprete dei sentimenti di tutta la comunità ticinese».

Il commiato del PS di Lugano

«La sezione del PS di Lugano e la sua Municipale sono costernati e si stringono attorno a famiglia e amici per esprimere loro cordoglio e vicinanza per la prematura scomparsa di Marco. Il Sindaco Marco Borradori è stato uomo protagonista della politica ticinese degli ultimi 30 anni, che ricordiamo come persona gentile, disponibile e corretta. Con grande tristezza e sgomento, inviamo alla famiglia e agli amici i nostri pensieri e le nostre condoglianze.

Tessa Prati e Filippo Zanetti, copresidenti PS Lugano

Cristina Zanini Barzaghi, Municipale»

Il PPD Lugano saluta il sindaco

«Caro Marco,

purtroppo la tua voglia di vivere, l’amore dei tuoi famigliari e i «Forza Marco» risuonati nei cuori di tantissimi ticinesi non sono bastati. Se la vita e la morte, come abbiamo dovuto tutti riapprendere in questo periodo segnato da una subdola pandemia, rimangono un mistero, una certezza è stata ed è la nostra lunga amicizia.

Oggi ci hai lasciati. Ma rimangono il tuo sorriso spontaneo, il tuo saluto gioviale, la tua proverbiale disponibilità. E rimangono le opere che, quale Consigliere di Stato prima e Sindaco di Lugano poi, sei riuscito a realizzare o a incanalare verso la loro realizzazione. Il Ticino, e Lugano in particolare, te ne saranno sempre grati.

Oggi siamo tristi perché abbiamo perso un amico e un punto di riferimento. Non siamo sempre stati d'accordo: ed è un bene poiché le differenze aiutano a crescere e a migliorarsi. Però siamo sempre stati leali. Ed è ciò che alla fine più conta.

Ti siamo riconoscenti per le opere che hai fortemente voluto per la tua Città e a favore del tuo Cantone e che, con il contributo di tutti, cercheremo di portare a compimento.

Con un pensiero a te siamo vicini anche a quelle famiglie che oggi temono per la sorte dei loro cari, colpiti da problemi cardiaci o da altre malattie mortali.

E insieme a te siamo vicini alla tua famiglia, al tuo partito, a tutti quei ticinesi che oggi si sentono in lutto perché non godranno più della disponibilità, del saluto, del sorriso del loro caro amico Marco».

Il PPD Ticino esprime il proprio cordoglio

«Il Presidente Fiorenzo Dadò, i vicepresidenti Giorgio Fonio e Marco Passalia, il capogruppo Maurizio Agustoni a nome dell’Ufficio presidenziale, unitamente al Gruppo parlamentare e alla famiglia popolare democratica, esprimono le proprie condoglianze ai familiari e agli amici più stretti dell’onorevole Sindaco Marco Borradori.

Sempre disponibile e vicino alla popolazione, Borradori - in qualità di Consigliere nazionale e Consigliere di Stato prima e di Sindaco di Lugano poi - si è sempre mostrato presente alla vita della propria comunità. Uomo politico votato al compromesso e alla ricerca di soluzioni equilibrate, Borradori ha contribuito al dibattito pubblico con idee oculate e un dialogo franco e rispettoso del prossimo. Doti queste che gli sono state riconosciute ancora di recente con la brillante rielezione in Municipio, riuscita anche grazie ai numerosi voti trasversali di chi, per simpatia e riconosciute qualità, ha scelto di favorirlo.

Ancora costernati dall’accaduto e con un sentimento di profonda commozione, ci uniamo al cordoglio dei cittadini di Lugano, orfani del loro Sindaco, e ai rappresentanti e colleghi della Lega».

Il PLRT saluta il «Difensore convinto di una politica che dialoga e cerca convergenze»

Il PLR di Lugano: «Rimarrà nella memoria dei luganesi»

«Con enorme tristezza e sgomento la sezione del PLR di Lugano, i suoi Municipali e il gruppo in Consiglio comunale esprimono il loro cordoglio e si stringono attorno alla famiglia e ai cari del Sindaco Marco Borradori.

La signorilità, gentilezza e disponibilità che hanno contraddistinto la sua persona e la sua carriera hanno segnato profondamente la vita politica e istituzionale del nostro Cantone e della nostra Città degli ultimi trent’anni.

La sua dedizione e vicinanza alla popolazione, così come la sua apertura al dialogo, al confronto e alla coesione rimarranno nella memoria di tutti i ticinesi e, in particolare, dei luganesi».

UDC Ticino: «Grazie di tutto»

I Verdi: «Un politico tenace ma sempre cordiale»

«I Verdi del Ticino esprimono il proprio cordoglio per la dipartita prematura e inaspettata del sindaco di Lugano, Marco Borradori.

Abbiamo conosciuto Marco come politico tenace, ma sempre cordiale e aperto al dialogo. Sia come capo dipartimento del Territorio che come sindaco, è stato avversario di molte battaglie. La sua pacatezza e affabilità ha sempre permesso un sano confronto di opinioni, del quale vive la democrazia.

Al fratello, ai parenti e amici come a tutti quelli che gli hanno voluto bene, vanno i nostri pensieri solidali».

La Curia Vescovile manifesta il suo dolore

«Il Vescovo di Lugano Valerio Lazzeri e i Vescovi emeriti, Pier Giacomo Grampa ed Ernesto Togni, a nome della Diocesi di Lugano, desiderano manifestare il loro profondo dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa del Sindaco di Lugano Marco Borradori e si uniscono al lutto dell’intera popolazione di Lugano e del Cantone. Nell’esprimere il loro cordoglio ai familiari, agli amici e ai colleghi del Municipio cittadino, assicurano la loro preghiera e il loro ricordo riconoscente, memori di una persona che ha speso con generosità le sue energie e i suoi talenti, a servizio della comunità civile, nella cura delle relazioni personali e nell’attenzione alle molteplici realtà presenti sul territorio. La sua cordialità sincera e il suo impegno di presenza pubblica possano continuare a ispirare e a sostenere il cammino dell’intera collettività».

Il cordoglio di Bellinzona per Marco Borradori

«Il Municipio di Bellinzona ha appreso con sentimenti di incredulità e tristezza della scomparsa prematura e inattesa del Sindaco di Lugano Marco Borradori ed esprime ai familiari le più sentite condoglianze e ai colleghi del Municipio di Lugano vicinanza in questo momento difficile. Facendosi interprete dei sentimenti di tutta la comunità bellinzonese, si esprime pure grande solidarietà per il dolore che vivono le cittadine e i cittadini della Città di Lugano e del Ticino tutto.

Il Municipio ricorda con riconoscenza la figura di Marco Borradori come Consigliere di Stato, con il quale Bellinzona ha sempre potuto avere un rapporto improntato alla massima disponibilità e collaborazione, ma anche come Sindaco di Lugano, nell’ambito dei rapporti costruttivi che, anche grazie alla sua figura trainante, si sono instaurati tra le Città di Lugano, Locarno, Mendrisio, Chiasso e Bellinzona».

L’FC Lugano: «Ciao Marco, sei stato unico»

«A noi piace ricordare la persona sensibile molto vicina a tutti gli sportivi e alle società sportive. Da giovane aveva militato, con ottimi risultati, nella locale squadra di tennis da tavolo. La passione per lo sport gli era sempre rimasta e lo si vedeva spesso praticare jogging o nuotare in piscina o nel lago. Il sindaco ha abbracciato sin dall’inizio la causa del Polo sportivo e degli eventi, riprendendola dalla precedente amministrazione. Ha difeso il progetto con grande passione (“giocate con il fuoco” disse in un famoso dibattito ai referendisti definiti “profeti del declino”) e si stava preparando a sostenere lo sport e il PSE di fronte al popolo nella votazione di fine novembre.

Purtroppo Marco non potrà portare a termine questo progetto e il sogno di vedere Lugano procedere alla pari con le altre città svizzere. Ma gli sportivi, il FC Lugano in prima fila, gli assicurano che faranno tutto il possibile per onorare la sua memoria e far trionfare il sì. Lo dobbiamo a un grande sindaco e a un grande uomo. Ai famigliari in lutto il presidente, i dirigenti, i giocatori e tutti i tifosi della squadra bianconera porgono le più sentite condoglianze.

Ciao Marco, sei stato unico e non ti dimenticheremo».

L’addio dell’Hockey Club Lugano

«Con l’animo triste per una scomparsa troppo prematura, il Consiglio d’Amministrazione, i dirigenti, i giocatori, i collaboratori e l’intera famiglia dell’Hockey Club Lugano si stringono con affetto attorno ai familiari di Marco Borradori cui porgono le più sentite condoglianze.

Consigliere Nazionale dal 1991 al 1995, Consigliere di Stato dal 1995 al 2013, Sindaco della Città di Lugano dal 2013 ad oggi, Marco Borradori ha segnato profondamente la vita politica e istituzionale del nostro Cantone degli ultimi trent’anni.

La sua energia, il suo entusiasmo contagioso, il suo calore umano e la sua empatia nel dialogare e ascoltare le persone di ogni ceto e formazione sono stati il suo segno distintivo e lo hanno reso uno tra i politici più amati e popolari della storia del Canton Ticino.

Lo ricorderemo così: cordiale, sorridente, innamorato della vita, ma anche spirito libero e indipendente, tenace e determinato nel perseguire i suoi obiettivi, mettendoci anche la faccia.

Grazie Marco a nome di tutti i tifosi bianconeri per quanto hai voluto e saputo fare per il nostro Cantone e per la nostra amata Città di Lugano».

L'Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla: «Dolore e commozione»

«Il Presidente dell'Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Massimo Mastromarino, ha appreso con dolore e commozione la notizia della morte di Marco Borradori, amministratore capace e amico del nostro Ente, con il quale ha sempre collaborato per finalità comuni e per il raggiungimento di ottimi risultati per lo sviluppo economico, sociale e politico dei nostri territori. «”Il mio pensiero va alla famiglia alla quale mi stringo in un commosso abbraccio. La perdita di Marco è qualcosa di inspiegabile e, ancora oggi, rimango incredulo perché è stato un uomo di grande valore e con un altissimo senso civico. Per l'Autorità di Bacino, ora come sindaco della città di Lugano e, prima ancora, quando sedeva nel Consiglio di Stato, è stato un interlocutore attento, sostenitore di sinergie comuni che hanno portato al raggiungimento di ottimi risultati con effetti di crescita sull’economia del territorio. Marco Borradori è stato un grande politico, un uomo di innata eleganza e di grande senso civico. Lo ricordo con grande affetto e, a nome di tutto l'Ente desidero esprimere le mie più profonde condoglianze”.»

