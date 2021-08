Sono ore difficili per Lugano, il cui sindaco Marco Borradori, è stato ricoverato al Cardiocentro per un arresto cardiaco non testimoniato. Il Municipio di Lugano ha diffuso un comunicato stampa in cui si legge: «Il Municipio di Lugano ha appreso nel primo pomeriggio con profondo sgomento e grande tristezza del ricovero al Cardiocentro del suo sindaco Marco Borradori. Le colleghe, i colleghi e il segretario comunale, costernati dalla notizia improvvisa e in apprensione da quel momento, si stringono in queste ore drammatiche attorno a Marco e alla sua famiglia, esprimendo tutta la loro vicinanza e sostegno. Il vicesindaco Michele Foletti. Le municipali Cristina Zanini Barzaghi e Karin Valenzano Rossi, i municipali Lorenzo Quadri, Roberto Badaracco e Filippo Lombardi. Il segretario comunale Robert Bregy». Sui social il sostegno di colleghi, politici, amici, enti ed associazioni, è sconfinato. Ecco alcuni dei pensieri che gli sono stati rivolti.