Dal tre agosto ad Astano non c’è più un Municipio, perché nei mesi precedenti non si è presentata alcuna lista per rinnovare l’Esecutivo. La conseguenza è che ora alla guida del Comune c’è un gestore nominato dal Consiglio di Stato: Stefano Besomi. È una situazione rara, in Ticino (in tempi recenti era accaduto solo a Corippo), e per Astano giunge in un periodo di gravi difficoltà finanziarie che, fra le conseguenze, ha dato al Comune malcantonese il poco invidiabile record di essere il primo in Ticino a ritrovarsi con un moltiplicatore d’imposta superiore al 100%. Abbiamo incontrato Besomi per vedere come è iniziata questa avventura, per lui e per Astano.

«Il tempo necessario»

Chiamato a essere la stampella di Astano da qui ad almeno le prossime elezioni comunali, Besomi ci accoglie in Municipio,...