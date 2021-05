Lugano

L’uomo che l’ha ucciso è stato prosciolto dall’accusa di assassinio e condannato a quattro anni e tre mesi di carcere per lesioni semplici, omicidio colposo per omissione e omissione di soccorso: per la Corte non aveva premeditato di picchiarlo e la vittima è spirata perché l’imputato ha omesso di accertarsi delle sue condizione dopo che era svenuto