Secondo i dati presentati in assemblea, gli Swiss Deluxe Hotels hanno registrato un calo del 42,2% durante il 2020, mentre il mercato interno, in controtendenza, ha registrato il 6% in più di prenotazioni, che corrisponde al 52% della quota di mercato totale. Complessivamente, l'industria alberghiera in Svizzera ha chiuso l'anno della crisi globale in misura simile - vale a dire con meno 40% - mentre i restanti hotel a 5 stelle in Svizzera hanno sofferto ancora di più (-47.2%). Il fatturato totale del gruppo è diminuito del 28% assestandosi su 1.14 miliardi di franchi.

Ad accogliere la delegazione è stato il general manager dello Splendide e membro del consiglio di Swiss Deluxe Hotels, Giuseppe Rossi, che ha fatto gli onori di casa coi colleghi provenienti da ogni parte della Svizzera. «È d’obbligo analizzare i dati non certo positivi che abbiamo registrato nel 2020, ma è anche giusto sottolineare l’importanza del turismo interno che, in parte, ha sopperito alla mancanza di ospiti internazionali. Molti svizzeri hanno riscoperto le mete nazionali, tra cui la nostra splendida Lugano, e questo fa ben sperare per il futuro perché abbiamo lavorato costantemente alla fidelizzazione, nonostante il periodo così complicato. Detto questo, ci auguriamo di veder tornare molto presto i turisti stranieri che sono importantissimi per la nostra destinazione», ha spiegato Rossi. Lugano è stata scelta per questo incontro decisivo ai vertici del turismo d’eccellenza, che ha contato la presenza di Michael Smithuis, presidente degli Swiss Deluxe Hotels e direttore generale Fairmont Le Montreux Palace. «Siamo molto lieti di poter tenere nuovamente un’assemblea generale fisica dopo 18 mesi - ha detto Smithuis -. Lo scambio diretto con i nostri 39 membri è estremamente importante e negli ultimi mesi è notevolmente mancato. Naturalmente, siamo ancora più lieti di venire all’Hotel Splendide Royal di Lugano e di rendere onore a Giuseppe Rossi come ospiti. Lo Splendide Royal è stato uno dei nostri primi hotel membri e ne siamo molto orgogliosi. In base all’ulteriore allentamento del governo federale, vediamo prospettive significativamente migliori per gli ospiti nazionali e internazionali nei prossimi mesi e siamo cautamente ottimisti sulla stagione estiva di quest’anno».