Non è più in pericolo di morte il 26.enne di Piacenza che lo scorso venerdì 21 agosto, in via Stauffacher a Lugano, aveva violentemente battuto la testa sull’asfalto dopo aver ricevuto un pugno. «In base alle valutazioni mediche, - ci conferma la Procura - la sua vita non è più in pericolo ma l’uomo resta ricoverato in ospedale». A colpirlo era stato un 29.enne, sempre cittadino italiano di Piacenza, finito in manette quella sera. Alla scadenza dei termini per la detenzione preventiva, un periodo di tre settimane, non è stata chiesta una proroga. Il ventinovenne, ci conferma sempre la Procura, è tornato di conseguenza a piede libero nei giorni scorsi, ma resta indagato per lesioni gravi intenzionali e per lesioni colpose gravi.