Il Vescovo è tornato a rivolgersi ai fedeli attraverso un videomessaggio pubblicato su YouTube, affermando come il suo auspicio sia quello di arrivare «nei tempi e nei termini migliori possibili alla ripresa delle celebrazioni religiose pubbliche», l’obiettivo finale che sta a cuore a tutti. Questo sarà possibile grazie al «costante spirito di collaborazione che ha caratterizzato finora il dialogo con chi, in questa emergenza, ha la responsabilità del bene comune». Ha, quindi, esortato a continuare «a coltivare quello spirito di unità, di concordia e di sollecitudine reciproca che, nella difficoltà, i fedeli della Diocesi hanno finora saputo esprimere. Siamo un popolo coraggioso e responsabile e questo è per me motivo di grande consolazione e conforto».