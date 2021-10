Il viaggio «essenziale» di Michelangelo Mammoliti

Mammoliti definisce la sua cucina naturale, della memoria e minimale. Erbe aromatiche, spezie e radici dimenticate si fondono in uno stile di cucina essenziale. Negli scampi arrostiti al miele di castagno, avocado marinato alla cannella e crema di armelline ha stupito gli ospiti la perfetta armonia finale, in bocca è rimasta la nota aromatica delle armelline, i noccioli delle albicocche, a contrasto con la dolcezza iniziale degli scampi. Il piatto che meglio ha riassunto la sua filosofia è stato lo spaghetto cotto in estrazione di prosciutto di Cuneo al bbq: l’odore che è arrivato ai commensali, una volta servito, è stato davvero quello della costina di maiale. Una ricetta che ha scelto di inserire in carta per continuare ad essere legato alla sua famiglia, evocando le grigliate della domenica. Per il pre-dessert che ha proposto già il titolo sarebbe sufficiente: «L’essenziale per essere felici». A farla da padrone la semplicità degli ingredienti e un rito che sa di casa, un piatto che racconta di pomeriggi passati a falciare il fieno nei campi quando, al rientro, la ricompensa era pane, burro e cioccolato, il tutto leggermente scaldato nel forno a legna. Per ricreare quel momento preciso, ha elaborato un bisquit al cacao e nocciola, con l’aggiunta di fava di Tonka. Il profumo era inebriante: una crema di nocciole delle Langhe, capace di ricreare il sapore del pane, grazie ad una crema di pane fermentato cotto in forno a legna.