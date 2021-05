«La Città di Lugano ha preferito rinunciare alla propria buvette storica del Mojito e all’organizzazione di Lugano Marittima presso le terrazze della Foce. Per evitare assembramenti, non verranno proposti schermi giganti per la visione pubblica degli Europei di calcio 2021». La pandemia frena ancora una volta l’estate Luganese. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa durante la presentazione del Lonklake Festival 2021 dal capo dicastero cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco e Claudio Chiapparino, direttore divisione eventi e congressi.