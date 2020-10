Alla fine l’ha spuntata il Bürgenstock. Sarà la località sul lago dei Quattro Cantoni, nel canton Nidvaldo, ad ospitare l’edizione 2021 del World Economic Forum (WEF), che si terrà dal 18 al 21 maggio. Niente da fare quindi per Lugano, rimasta in lizza fino all’ultimo dopo che Montreux, la terza ipotesi, era stata scartata. Le località erano state scelte dagli organizzatori come possibili alternative a Davos. I responsabili dell’incontro, che l’anno prossimo si terrà in forma ridotta e accoglierà circa 2.000 partecipanti, avevano infatti già annunciato di non poter organizzarlo il prossimo gennaio nei Grigioni a causa della pandemia da coronavirus. Ad accogliere gli esponenti del mondo economico, politico, scientifico e culturale per l’edizione che girerà intorno al tema «The great reset» (la...