Il Comune di Lugano non era a conoscenza della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di annullare la naturalizzazione dell’imam della moschea di Viganello, Samir Radouan Jelassi, che «risulta essere recente e successiva alla concessione della cittadinanza da parte della Città». Così il Municipio di Lugano ha risposto ad un interrogazione inoltrata dai consiglieri comunali leghisti Rodolfo Pulino, Boris Bignasca e Gian Maria Bianchetti lo scorso novembre in merito alla vicenda dell’imam che aveva fatto parecchio discutere. Nel maggio del 2014, lo ricordiamo, Samir Radouan Jelassi chiede e ottiene a Lugano la cittadinanza elvetica. Quattro anni dopo, il 14 settembre 2018, la SEM annulla la naturalizzazione basandosi su un preavviso negativo dei servizi segreti. È da tempo che il SIC, il Servizio delle attività informative della Confederazione, monitora quanto accade in via Boscioro temendo che la moschea sia diventata un luogo di radicalizzazione. Questo sapendo per esempio che due giovani che frequentavano la moschea erano già partiti come foreign fighter in Iraq e in Sira, trovando la morte mentre combattevano a fianco dei jihadisti. E i servizi segreti sono convinti che l’imam, descritto da più parti come «tra i più moderati d’Europa», sia in qualche modo coinvolto. Una tesi fortemente contestata da Jelassi, che presenta al Ministero pubblico della Confederazione una denuncia, contro «ignoti funzionari dell’Amministrazione federale», per diffamazione, calunnia, ingiuria. Ma la denuncia cade nel vuoto visto che il Ministero pubblico della Confederazione decide per un non luogo a procedere. Decreto confermato poi Tribunale penale federale. E proprio questa sentenza indica, nero su bianco, i sospetti (mai comunque sfociati in un procedimento penale) che l’intelligence nutriva nei confronti della guida spirituale dei musulmani luganesi.