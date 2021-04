«Da grande farò il pompiere» diceva il draghetto Grisù. Ma non tutti sono Grisù, ed è anche per questo che l’attività pompieristica in Svizzera è svolta di norma da volontari. Non è però questo il caso per gli operai comunali di Capriasca, che sono obbligati a prestare servizio nel Corpo locale. Obbligo che, recita il Regolamento organico dei dipendenti (ROD), tocca «i capi squadra, gli operai, gli addetti alla manutenzione dei servizi esterni e dell’Arena Sportiva» e obbligo che «cade con il compimento del 50esimo anno d’età e con un minimo di 20 anni di servizio». Una situazione che la maggior parte degli interessati non sopporta più. Tanto che oggi sono a un passo dall’ottenere sostanziali cambiamenti. Con il timore che possano sfumare sul più bello.

Le ragioni per cambiare

Per capire i motivi...