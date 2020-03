Nelle ultime settimane abbiamo girato in lungo e in largo i comuni del Luganese. Da Capriasca a Paradiso, da Monteceneri a Ponte Tresa, con dodici articoli usciti su queste pagine siamo andati alla scoperta delle liste in corsa per le elezioni del 5 aprile. Tra seggi in bilico, sindaci che non si ripresentano e nuovi partiti scesi in campo, in molti paesi della regione le comunali saranno combattute. Ma se da una parte il nuovo avanza, dall’altra ci sono diversi Comuni che hanno già deciso Municipi e Consigli comunali con le elezioni tacite. Infine, c’è anche chi, come Astano, aspetta una decisione su una probabile gerenza. Decisione che, stando a nostre informazioni, dovrebbe arrivare però solo a fine mese.

In questa tredicesima ed ultima puntata, torniamo in Malcantone e ci occupiamo dei Comuni di Pura, Neggio e Vernate.

Quel seggio di Lega-UDC

A Pura si ripresentano quattro municipali su cinque. Tre sono gli esponenti della lista di maggioranza, «Puramente civica» (PMC), che nel 2016 ottenne il 40% dei voti di scheda: il sindaco Matteo Patriarca, il vicesindaco Remo Ferretti e la municipale Elena Bernasconi. Il quarto è invece Paolo Ruggia, popolare democratico (PPD e Generazione giovani realizzarono il 26% dei voti di scheda nel 2016). Non si ripresenta invece Nicola Aimar, eletto quattro anni fa nella lista Lega dei Ticinesi-UDC ma che già da metà legislatura si è presentato come indipendente (sul sito del Comune, ad esempio, ha fatto rimuovere il nome del partito accanto al suo).

La lista di destra, che fece il 17,5% dei voti di scheda e punta alla riconferma di quel seggio ottenuto nel 2016, per le elezioni di aprile schiera Paolo Ronchetti, Dino Luraschi, il capogruppo in Consiglio comunale Gabriele Luvini, Roberto Cavadini e Ivano Renner. Con «Puramente civica», oltre agli uscenti si candidano anche Ivo Soldati, consigliere comunale da un ventennio, e la presidente del Consiglio comunale in carica, Tulla Spinelli. «La nostra lista crede molto nel gruppo - ci spiega il sindaco Matteo Patriarca - e per questo abbiamo schierato nomi validi». Con il PPD+GG, infine, corrono Ivan Biacchi, Stephanie Grazi, Oscar Parini e Arno Scopelliti.

Cercasi capo dell’Esecutivo

A Neggio invece si apre l’incognita del sindacato, visto che non si ripresenta l’uscente Matteo Talleri del PPD, il partito di maggioranza con il 44% dei voti di scheda ottenuti quattro anni fa. «Non mi ricandido per motivi professionali, – spiega Talleri – dopo otto anni da sindaco e dodici in consiglio comunale sento di aver dato abbastanza». Secondo lui, il PPD dovrebbe riuscire a mantenere il sindacato, anche se non è facile fare previsioni».

Cercano invece una nuova legislatura i municipali popolari democratici Dario Francisci e Antonella Notari. Con loro in lista c’è Sabrina Fehr. Si ripresenta anche il vicesindaco Tristano Martinetti e il municipale Gracco Barberis, entrambi del «Gruppo Unione» (31% dei voti nel 2016). La lista Lega dei Ticinesi-UDC-indipendenti (9% dei voti quattro anni fa e nessun seggio in Municipio), infine, schiera Costantino Cattani.

Spuntano i Verdi liberali

A Vernate fanno capolino per la prima volta i Verdi liberali con un candidato al Municipio: Piotr Nikiforoff, già consigliere comunale di «Vernate domani». Per il resto, il Municipio si ripresenta compatto. Cercano una nuova legislatura il sindaco Giovanni Cossi, il vice Mauro Tona e i municipali Angelo Vegezzi e Giuditta Rapelli: tutti con la lista civica «Vernate domani», che detiene la maggioranza assoluta con ben il 54% dei voti di scheda ottenuti alle elezioni di quattro anni fa. Con loro in lista c’è pure Giacomo Müller. Il Partito liberale radicale (24% dei voti nel 2016) schiera il municipale uscente Andrea Russi, mentre per la Lega dei Ticinesi (7,5% e nessun seggio) si candida Ferruccio Grassi. Dalle urne il prossimo 5 aprile non dovrebbero quindi uscire sorprese. «Speriamo in una riconferma dell’Esecutivo in corpore, – ci dice il sindaco Giovanni Cossi – abbiamo lavorato bene insieme e vorremmo di continuare a farlo».

