«Per anni abbiamo coltivato lo spirito dell’apertura, ed effettivamente ora è strano chiudere le porte. Ma lo dobbiamo fare per proteggere i nostri ospiti». Sono parole di Roberto Roncoroni, direttore dell’OTAF di Sorengo, che ci ha raccontato come la sua struttura - e altre che accolgono persone diversamente abili - stanno affrontando la crisi legata al diffondersi del coronavirus. A colpire - un po’ come accade per le case anziani - è l’improvvisa necessità di chiudere il più possibile al resto del mondo questi luoghi, pensati sia architettonicamente che concettualmente come aperti e di interscambio. Per evitare appunto che il virus entri. «Il nostro ospite più piccolo - spiega Roncoroni - ha due anni e mezzo e il più anziano ne ha 72. Stiamo vivendo giorno dopo giorno, con grande spirito di solidarietà, e stravolgendo un po’ tutta l’organizzazione. La nostra preoccupazione è tutelare la salute di tutti, ma cercando anche di garantire delle attività durante il giorno». E per ora la strategia è stata un successo: il coronavirus è stato alla larga. Ma se la situazione dovesse cambiare? «Siamo pronti. Ci siamo organizzati e siamo anche riusciti a far fronte al materiale sanitario, a protezione dei nostri collaboratori, che dovrebbe bastare almeno fino a fine aprile».

L’OTAF ha deciso di chiudere completamente al pubblico. Come hanno reagito gli ospiti? «Direi bene - conferma Roncoroni - anche se per alcuni di loro, soprattutto i giovani-adulti, non è facile capire e adattarsi a questa chiusura. Il nostro compito è proprio sostenerli in questa fase, che per loro può essere destabilizzante. Da noi è diverso rispetto alle case anziani, dove gli ospiti fanno una vita probabilmente più sedentaria. I nostri ospiti erano abituati a fare attività all’aperto, c’erano corsi di teatro e musica. È anche un’utenza che fatica a stare ferma». E allora all’OTAF si cerca di riempire le giornate dei residenti in modo diverso dal solito. E scappa una battuta, in questo momento così difficile, e cioè che se è vero che bisogna evitare in tutti i modi di prendere il coronavirus è anche importante non morir di noia.

«Si spostano le risorse»

All’OTAF come visto il personale prima impegnato soprattutto «in esterna» ora si concentra sugli ospiti residenti. Ed è un trend che ci viene confermato anche in altre strutture simili, per esempio alla Fondazione la Fonte. «Nel nostro settore lavorativo - ci spiega il direttore Matteo Innocenti - notiamo un numero inferiore di persone che partecipano. Per questo stiamo studiando la possibilità di trasferire parte delle risorse che oggi si occupano dei laboratori al settore abitativo». E anche a Neggio si nota, tra gli operatori, un forte spirito di squadra. «Stanno tutti affrontando la situazione in modo molto costruttivo e con grande solidarietà. Di casi accertati di coronavirus non ne abbiamo avuti, ma siamo pronti ad affrontare un peggioramento della situazione».

«Tira fuori il meglio»

Claudio Naiaretti, direttore della Casa don Orione-Fondazione San Gottardo di Lopagno, è particolarmente fiero di come i suoi collaboratori stanno reagendo in questo momento. «Sicuramente c’è preoccupazione, ma devo dire che sentiamo il sostegno dell’autorità. Una situazione strana perché nessuno ha mai vissuto una cosa del genere. L’incognita è non sapere cosa potrebbe accadere domani. A impressionare è soprattutto la velocità». La velocità di come cambiano le cose e la velocità con cui il virus si diffonde un po’ in tutto il Ticino. A Lopagno si è deciso per il momento di non fermare tutte le attività esterne. «Anche perché - ci viene spiegato - queste attività permettono in un certo modo di alleggerire il settore residenziale. Fino a quando riusciremo a tenerle aperte lo faremo, coinvolgendo le persone che stanno bene». Ma anche in questo caso una parte delle risorse è stata spostata per concentrarsi sul lato residenziale della struttura. «La priorità ora è concentrarsi sulla prevenzione. Ma anche tentare di mantenere la normalità, e di farlo percorrendo nuove strade».

