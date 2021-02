In dogana con 36 chili di droga nell’auto, arrestato

Un 25.enne marocchino senza fissa dimora è finito in manette lo scorso 14 febbraio per possesso di droga. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in una nota congiunta. L'uomo si trovava a bordo di una vettura con targhe confederate in entrata in Svizzera ed è stato fermato presso il valico doganale di Ponte Tresa dai collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire circa 36 chili di hashish. Le ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.