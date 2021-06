Si chiamano polveri fini e la loro presenza nell’aria si traduce in sintomi come tosse, dispnea, bronchite, attacchi di asma e più in generale «affezioni del sistema respiratorio e cardiocircolatori che talvolta necessitano di ricovero in ospedale», come si evince dal portale dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Ne scriviamo perché nei giorni scorsi, è notizia dell’Agenzia telegrafica svizzera, è stata resa nota la classifica stilata dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) inerente alla qualità dell’aria. Il risultato? Umea in Svezia e Tampere in Finlandia sono le città d’Europa con l’aria più pulita. In Svizzera Zurigo si piazza al 54esimo rango, Basilea al 95esimo e Lugano al 161esimo.

Sul podio, alle spalle delle due città nordiche, troviamo Funchal, sull’isola portoghese di Madeira....