In fiamme i boschi sopra Castelrotto

Venerdì pomeriggio, poco dopo le ore 13.00, è stato segnalato un possibile incendio nei boschi sopra Castelrotto, in zona Ronco. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Caslano con il supporto dei colleghi del centro di soccorso di Lugano e della sezione di montagna, che hanno iniziato subito le operazioni di contenimento e spegnimento. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo, fa sapere Rescue Media. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia cantonale per gli accertamenti del caso.