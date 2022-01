Nei boschi sopra Mugena è divampato un incendio attorno alle 6 di questa mattina. Lo comunica Rescue Media. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Novaggio e, in seguito, quelli del Centro di Soccorso di Lugano per il coordinamento delle operazioni di spegnimento tramite elicotteri. Dopo qualche ora la situazione è tornata sotto controllo. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo e la Polizia ha aperto un’inchiesta.