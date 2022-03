In fiamme il bosco a Gentilino

Un incendio è divampato questo pomeriggio in una zona boschiva in via Boschetto a Lugano, verso Gentilino. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano con il supporto di quelli di Melide e i pompieri di Montagna. Le fiamme in breve tempo sono state messe sotto controllo, vista la vicinanza di alcune abitazioni. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Non si registrano feriti o danni particolari. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.