Elezioni cantonali 2015. Un conoscente sta aiutando l’anziana madre a compilare la scheda di voto per il Governo. Lei ha sempre votato per un partito «storico», ma nessuno dei cinque candidati la convince. E s’impunta: «Io voglio votare per Borradori!». Quando il figlio le fa notare che non è possibile, perché Borradori ha lasciato la politica cantonale due anni prima, lei si rassegna, amareggiata. L’aneddoto è eloquente della grande popolarità di cui godeva in tutto il cantone Marco Borradori, che aveva saputo conquistarsi stima e simpatie anche al di fuori degli steccati di partito. La sua traiettoria elettorale parla da sola. Per la Lega, di cui incarnava l’ala istituzionale, distante dalle intemperanze di Giuliano Bignasca, Borradori fu una vera e propria macchina da voti.

Il «Nano»...