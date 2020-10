Un intervento delle forze dell’ordine che ha visto l’impiego di diversi agenti, tre auto della Polizia cantonale e una pattuglia in borghese con lampeggiante, è andato in scena poco prima delle 13 sul lungolago di Lugano. Secondo una testimone, i poliziotti hanno fermato un’auto con targhe straniere (sembra dell’Europa dell’Est) nei pressi dell’Hotel Bellevue. Dopo aver fatto attendere l’uomo nel veicolo per circa 20 minuti, gli agenti lo hanno fatto scendere dall’abitacolo e sono scattate le manette. «C’erano diversi poliziotti, due di loro tenevano la mano sulla pistola. A un certo punto è arrivata un’auto in borghese con il lampeggiante acceso, hanno fatto scendere l’uomo dal veicolo e lo hanno ammanettato. Poi lo hanno caricato su un’auto della polizia e sono ripartiti. Un altro agente si è messo al volante della vettura fermata», racconta una testimone. La Polizia cantonale, contatta dal CdT, ha parlato di «un fermo per accertamenti». Accertamenti che sarebbero tuttora in corso.