C’era coda ieri in Piazza della Riforma. E oggi, con la riapertura degli uffici, potrebbe essercene anche di più. Persone che - tristi in volto e in silenzio - si sono presi qualche minuto per rendere omaggio a Marco Borradori e far visita alla camera ardente, allestita all’interno del Patio di Palazzo Civico. Il feretro è stato posto al centro della corte interna e, tutto attorno, una miriade di fiori, lettere, sciarpe, fotografie e altri omaggi lasciati dagli abitanti di Lugano e di tutto il Ticino riempivano ogni angolo. Abitanti di Lugano e del cantone, sì, ma anche tante associazioni e gruppi che hanno voluto ricordare il sindaco - deceduto mercoledì a seguito di un arresto cardiaco - per il suo lavoro svolto in questi anni. Al Patio viene anche data la possibilità di lasciare un pensiero...