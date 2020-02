Complice l’aria primaverile, la tradizionale risottata del carnevale di Re Sbroja, offerta dal Corriere del Ticino e da Banca Raiffeisen, ha raccolto oggi una marea di persone in piazza della Riforma. Il pranzo popolare, iniziato alle 11.45, ha raccolto migliaia di golosi in centro in città.

Per la prima volta quest’anno sono state introdotte stoviglie lavabili per le quali verrà chiesto un deposito di 5 franchi per i piatti e 2 franchi per i bicchieri.