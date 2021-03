Si è presentato in aula alle 9 per rispondere delle accuse di coazione sessuale (alternativamente atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) e di infrazione alla legge sugli agenti terapeutici. Ieri alle 12:45, accompagnato dagli agenti di custodia, l’imputato, un bosniaco di 65 anni, domiciliato a Paradiso, ha abbandonato l’aula penale con la sentenza che ne ha confermato la coazione sessuale e l’infrazione alla legge sugli stupefacenti (per tramite della moglie, l’uomo ha esportato in Bosnia un medicamento a suo nome prescrittogli dal proprio medico, ma destinato a terzi). La conseguenza: 16 mesi di pena sospesi condizionalmente per due anni, l’espulsione dalla Svizzera per cinque, un risarcimento di mille franchi per torto morale alla vittima e oltre 15 mila franchi di risarcimento allo Stato. Veniamo all’atto inerente alla coazione sessuale. Novembre 2020, tra le 14 e le 16, l’imputato incontra la vittima, una donna di 31 anni sulla via pubblica di Lugano-Paradiso. Non sono sconosciuti. L’uomo e la donna si conoscono da una vita, l’uomo intrattiene relazioni con lei e con i suoi genitori che la Corte, presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti, definisce di «amicizia e di affetto». Il particolare, menzionato durante il dibattimento e definito dal patrocinatore d’ufficio della vittima e della famiglia avvocato Marco Masoni «grave e di bassezza d’animo» è che la donna sì, all’anagrafe ha oltre 30 anni, ma a livello mentale «ha tra i 3 e 5 anni». «Non conosce la violenza e il sesso», si specifica in aula, «e in lui la donna-bambina, grazie agli incontri sviluppatisi negli anni, vede un uomo che la fa ridere e ballare». Per motivi che il 65.enne durante l’interrogatorio non sa spiegare – «io non sono un uomo di quella specie», ripete – quel novembre 2020 l’uomo sorprende la donna e la trascina in un luogo discosto. Comincia a baciarla e a mettere in atto toccamenti sulle parti intime sopra i vestiti. L’uomo si ferma quando la vittima manifesta dissenso e tenta di allontanarsi; solo allora lascia la presa imponendo alla vittima di non raccontare nulla alla mamma. Non succederà così. La giovane donna riesce a raccontare l’episodio a un’amica, che lo racconta alla mamma, con conseguente denuncia. Reo confesso, il 65.enne collabora con la magistratura. La Corte, enunciando la sentenza, non può però esimersi dal manifestare la propria preoccupazione: «Colpisce l’aspetto svilente di tutta la vicenda, lei ha trattato la vittima come un mero oggetto». «Sì, ha più volte chiesto perdono, ma ai genitori, non alla vittima, definita come una persona capace di ascoltare e basta». Difeso d’ufficio dall’avvocato Fabiola Malnati, ascoltata la sentenza a capo chino, l’uomo ha affermato che cercherà una figura esperta per poter capire quanto ha commesso. Un aneddoto. Uscendo dall’aula scortato dagli agenti, l’uomo ha ringraziato la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, che poco prima aveva affermato: «Io non dormirei di notte, se non comprendessi perché ho compiuto un gesto simile».