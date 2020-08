Il significato dello striscione in zona sembra però molto chiaro a tutti. Si tratterebbe di un messaggio dei contrari all’aggregazione in Val Mara, tra Arogno, Rovio, Maroggia e Melano. La popolazione si esprimerà in merito il 18 ottobre.La risposta è chiara, non ci sono dubbi, ed è un «No». Uno striscione con questo messaggio è comparso nelle scorse ore su un traliccio quasi in vetta al monte Sighignola. La domanda però è ignota.