I pompieri di Melide sono intervenuti questo pomeriggio, martedì 4 agosto, attorno alle ore 17.30, per un incendio segnalato in un appartamento in via Campione a Bissone. Il pronto intervento ha permesso di contenere le fiamme, sviluppatasi nel soggiorno dell’abitazione, ed evitare così la propagazione. Una volta spento il fuoco i pompieri hanno provveduto a ventilare i locali per liberarli dal fumo. Nessuno, stando le informazioni in nostro possesso, avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. Sul posto è intervenuta anche la polizia cantonale per gli accertamenti del caso oltre agli agenti di quella comunale di Mendrisio.