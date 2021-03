Un incendio è scoppiato questo pomeriggio intorno alle 16.15 a Savosa, nel bosco a ridosso del Parco Vira. Secondo Rescue Media, il rogo si è rapidamente propagato anche grazie al fondo reso secco dal vento che ha imperversato sul Ticino negli scorsi giorni. Sul posto sono intervenuti in forze i Pompieri di Lugano che hanno subito attaccato il fuoco per evitare un'ulteriore propagazione. L’area del rogo è di 200x80 metri. C’è molto fumo nella zona, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. L'incendio è sotto controllo, anche se bisogna stare all’erta perché c'è tanto vento, che tira verso ovest. In ogni caso il bosco è circoscritto a strade, le fiamme non sarebbero andate lontano. Al momento le cause dell’incendio non sono note. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Alert Swiss raccomanda agli abitanti della zona di chiudere porte e finestre e di spegnere la ventilazione e l’aria condizionata.