Incendio boschivo fra Bedano e Torricella

(Aggiornato alle 13.45) Nella zona sotto il Monte Ferraro, fra Bedano e Torricella, è in corso un incendio boschivo. A lanciare l’allarme è AlertSwiss. «A causa del forte vento l’incendio si propaga velocemente e sta creando molto fumo: la nube di fumo si sta spostando principalmente verso l’abitato di Arosio (Alto Malcantone)».

Sul posto, riporta RescueMedia, sono all’opera due elicotteri oltre ai pompieri di Lugano e Novaggio. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.