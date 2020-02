Un incendio è divampato giovedì pomeriggio, attorno alle ore 14:30, in una zona boschiva discosta tra Rovio ed Arogno, davanti a Devoggio. Immediatamente allarmati i pompieri del Centro di Soccorso del Mendrisiotto sono intervenuti sul posto con una ventina di uomini. Sul posto anche i pompieri di Melide per collaborare nell'approvigionamento idrico. Immediato anche la richiesta di due elicotteri per i lanci aerei di acqua. La situazione è stata presto sotto controllo ed in seguito i pompieri hanno controllato i focolai rimasti.