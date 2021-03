Quest’oggi verso le 17 è divampato un incendio di materiale e sterpaglie all’esterno di uno stabile adibito a magazzino, situato in via stazione a Cadro. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato il rogo prima che si propagasse agli stabili adiacenti. Per agevolare le operazioni di soccorso la polizia ha provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, nessuno sarebbe rimasto coinvolto nell’incendio ed i danni sarebbero contenuti.