Verso le 17.15 di sabato un incendio è divampato in un appartamento di un palazzo di via Industria a Pregassona. I pompieri, prontamente intervenuti, hanno domato le fiamme prima che queste si propagassero. È comunque stato necessario evacuare lo stabile di otto piani a causa del fumo ha invaso in vano scale. Visitati alcuni inquilini presenti dai soccorritori della Croce Verde di Lugano, che non ha ritenuto necessario il ricovero in ospedale. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso, isolando la zona. Non si conoscono le cause che hanno generato l’incendio.