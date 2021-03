Attorno alle 23 di ieri sera è divampato un incendio in un giardino in via Madonna della Salute a Massagno, dove un pino secolare ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno domato le fiamme dell’imponente pianta, trasformatasi nel frattempo in una palla di fuoco visibile a distanza che minacciava le piante vicine. Sul posto anche la polizia per stabilire le cause che hanno generato l’incendio. Stando alle prime informazioni nessuno è rimasto ferito nel sinistro.