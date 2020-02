Questa mattina intorno alle 9.30, in un palazzo tra via Franscini e via Zurigo a Lugano, è stata segnalata la presenza di denso fumo. Immediatamente scattato l'allarme a pompieri e soccorritori, una volta giunti sul posto, i pompieri di Lugano hanno iniziato una ricognizione dello stabile alla ricerca della causa del fumo e di eventuali persone rimaste bloccate ai piani più alti. I soccorritori della Croce Verde hanno visitato le persone che si trovavano all'interno e che hanno potenzialmente inalato del fumo. La Polizia ha subito isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso.