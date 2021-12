Sarebbe un cortocircuito la causa di un incendio sviluppatosi venerdì mattina in un rustico in via ai Monti a Rivera. L’allarme ai pompieri di Monteceneri, che si sono prontamente recati sul logo e hanno domato le fiamme, è arrivato attorno alle ore 08.30. Sul posto anche la Polizia Cantonale e la Comunale per gli accertamenti del caso. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte persone.