Questa sera, verso le 18, è divampato un incendio in un Take Away in via San Gottardo a Massagno. Lo comunicano Rescue Media e la Polizia cantonale. Stando alle prime informazioni raccolte, le fiamme avrebbero avuto origine da una batteria in carica che avrebbe sprigionato un fumo acre. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno subito domato il rogo e ventilato i locali.