(Aggiornato alle 20.57) È stato un incendio in una lavanderia in via Somaini a Lugano in prima serata a causare un’ingente mobilitazione delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti due camion dei pompieri, un’ambulanza, un’automedica e diverse auto della polizia, per oltre una decina di agenti. Via Somaini è stata sbarrata per garantire le operazioni. Le fiamme sembrano essere state domate e non si intravede fumo. Non si lamentano feriti né intossicati.