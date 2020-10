Fiamme quest’oggi verso le 12.30 al piano terra di uno stabile industriale in via Industria a Lamone. Lo comunica in una nota la Polizia cantonale, spiegando che l’incendio ha intaccato anche il secondo piano della struttura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Malcantone Est, i pompieri di Lugano, che hanno domato le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. L'edificio è stato evacuato a titolo precauzionale. Un uomo è stato sottoposto a controlli per un principio di intossicazione. Ingenti i danni alla struttura.