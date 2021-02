Attorno alle ore 23 di ieri, venerdì, è stato segnalato del denso fumo provenire da un capannone industriale di un centro di riciclaggio di materiali in via alla Stampa a Davesco-Soragno. Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Lugano che hanno appurato che all’origine vi era un incendio di un macchinario che si era propagato all’interno della struttura. Sul posto anche gli agenti della Polizia comunale e della cantonale per gli accertamenti del posto. Al momento le cause esatte che hanno generato il rogo non sono note. Stando alle informazioni in nostro possesso non si registrerebbero feriti.