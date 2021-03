Scattano le manette per il violento incendio scoppiato in un negozio d’abbigliamento in piazzetta San Carlo, la cui entrata dà su via Nassa, a Lugano il 12 febbraio scorso. Il Ministero pubblico e la polizia cantonale comunicano in una nota congiunta che sono stati arrestati un 34.enne cittadino italiano residente nel Luganese, un 43.enne e una 47.enne, entrambi cittadini italiani residenti in Italia. L’arresto è giunto al termine di una articolata attività investigativa coordinata dalla polizia cantonale con il supporto tecnico della polizia Città di Lugano. Le principali imputazioni, promosse a vario titolo e a seconda dei ruoli, sono quelle di incendio intenzionale e tentata truffa. Spetterà al Giudice dei provvedimenti coercitivi valutare la sussistenza dei presupposti per la conferma dell’arresto. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Dal momento che gli accertamenti sono in corso, non verranno rilasciate ulteriori informazioni.