L’accendino sul luogo dell’incendio con le tracce del suo DNA: poggia su questo «elemento granitico», per usare le parole del giudice Marco Villa, la condanna di un cinquattottenne ticinese a dodici mesi sospesi con la condizionale per aver dato fuoco alla macchina del medico che lo aveva curato. L’uomo alcuni anni fa era stato operato per un problema alla colonna vertebrale che condiziona tuttora la sua vita e ad un certo punto aveva iniziato a rivolgersi in modo minaccioso al suo dottore. Gli aveva chiesto un risarcimento e l’aveva anche accusato formalmente di lesioni gravi, ma la denuncia era sfociata in un non luogo a procedere. Poi, una sera di marzo di cinque anni fa, l’auto del medico era andata in fiamme fuori dalla sua abitazione, nel Malcantone. L’imputato ha sempre negato il suo coinvolgimento nel rogo, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la presenza di un movente (il risentimento) e la prova dell’accendino. Ha invece ritenuto poco credibile la teoria alternativa, cioè che qualcuno fosse andato a casa dell’imputato, avesse preso l’accendino e una tanica di benzina e avesse compiuto il fatto per inguaiare lui. Il cinquattottenne era anche accusato di aver violato intenzionalmente e gravemente le norme della circolazione provocando un tamponamento a catena sulla A2, dopo il tunnel di Taverne, andando verso Nord. Oggi in aula si è detto estraneo anche a questo episodio e alla fine la Corte ha accolto la tesi della difesa, sostenuta dall’avvocatessa Francesca Nicora, cioè che non ci fossero prove a carico del suo assistito. «È impossibile decidere con certezza - ha spiegato Villa - Sulla dinamica dell’incidente ci sono diverse contraddizioni nelle dichiarazioni dei testimoni». La procuratrice pubblica Marisa Alfier aveva chiesto una pena complessiva di diciotto mesi sospesi, sottolineando come la credibilità dell’imputato «fosse pari a zero, forse anche sotto lo zero».