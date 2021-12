L’inchiesta sui fatti dell’ex Macello, un po’ come accaduto per il caso Argo 1, è di sicuro stata complicata da gestire per il procuratore generale Andrea Pagani. È quel che accade quando le strade della giustizia si incrociano con quelle della politica. C’è chi premeva per una condanna e chi per un’assoluzione. «Non ho avuto alcuna pressione sulle modalità di direzione dell’inchiesta», ci spiega il magistrato.