Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 17, a Pambio-Noranco, all'altezza della rotonda dell'uscita autostradale di Lugano Sud. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la conducente di una Chevrolet immatricolata in Ticino che sopraggiungeva alla rotonda dall'autostrada A2, per motivi da stabilire, ha tamponato violentemente un'altra Chevrolet immatricolata in Ticino che la precedeva. Altri due veicoli sono stati coinvolti marginalmente nel sinistro. Entrambe le conducenti sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano, intervenuto sul posto con due ambulanze ed un'automedica. Le loro condizioni non sono note ma, apparentemente la vita di nessuna delle due sarebbe in pericolo. Sul posto anche la Polizia cantonale e la Comunale di Lugano per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico, rimasto fortemente perturbato.