È di due feriti apparentemente non particolarmente gravi il bilancio dell’incidente accaduto questo tardo pomeriggio attorno alle 18 sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza del cantiere di Noranco. Le informazioni sono ancora frammentarie ma nel sinistro sarebbero coinvolte un’auto ed una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM che hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati all’ospedale per ulteriori accertamenti. La Polizia ha dovuto chiudere parzialmente la circolazione in direzione sud per agevolare le operazioni di soccorso e questo ha creato grossi disagi tra Rivera e Lugano.