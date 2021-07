Incidente a Ponte Tresa, grave un motociclista

Un grave incidente è avvenuto quest’oggi poco dopo le 18.15 a Ponte Tresa. In base a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un automobilista di 43 anni che circolava lungo via Regina, dopo essersi immesso in via Lungo Tresa (in direzione di Ponte Tresa), è stato urtato da una moto. In sella a quest'ultima si trovava un 42.enne che circolava nella direzione inversa, verso Madonna del Piano. I due uomini coinvolti nel sinistro sono entrambi italiani residenti in Italia. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Malcantone Ovest nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando alle valutazioni mediche, il 42.enne ha riportato gravi ferite.