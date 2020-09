Incidente a Viganello, il ciclista è morto

È morto il ciclista svizzero di 63 anni domiciliato nel Luganese rimasto vittima dell’incidente avvenuto sabato scorso a Viganello. L’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota. Il sinistro era avvenuto attorno alle 16.30 in via la Santa a Viganello. Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente vi era una 86.enne domiciliata nella regione, il 63.enne circolava su una e-bike.