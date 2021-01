«In risposta abbiamo ricevuto una lettera che ribadiva le scelte fatte e dove ci veniva comunicato che si sarebbero fatte delle verifiche e che nel mese di settembre 2019, per tramite del Municipio avrebbero informato sull’esito delle verifiche», spiega la Commissione. «Da allora né il Municipio di Lugano né la nostra Commissione ha ricevuto una risposta o una presa di posizione. La Commissione ha più volte indicato sia al Dipartimento che al Municipio la pericolosità della Via Rava dove viene fatto un attraversamento, senza strisce pedonali nel punto che invita all’attraversamento essendovi da una parte la via Guisan e dall’altra parte la pedonale che collega Via Rava a Via Taddei. La situazione è molto pericolosa perché bambini e anziani attraversano in quel punto. Stigmatizziamo che non si ascolti chi è sul territorio e ben conosce la situazione, come la Commissione di quartiere. Si aspettano ancora incidenti anche in via Rava e ancora in via Ruvigliana?», scrive la Commissione, aggiungendo infine: «I cittadini ci sollecitano frequentemente su quei passaggi, cosa risponde il Dipartimento del territorio a loro, anche dopo questo grave fatto?».