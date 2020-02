Un incidente è avvenuto questa mattina verso le 6.45 ad Agra. Stando a quanto comunica la polizia cantonale, in base a una prima ricostruzione un 54.enne del Luganese stava circolando su via Roncone in direzione di Agra, quando ha perso il controllo dell'auto. La vettura ha quindi urtato un muro sulla sua sinistra.