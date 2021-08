È deceduto il 27.enne cittadino indiano residente in Germania che oggi è stato protagonista di un incidente alla foce del Cassarate. La scomparsa nelle acque del lago Ceresio del 27enne era stata segnalata oggi poco dopo le 17. L'uomo stava nuotando quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, non è più riemerso dall'acqua. Sono immediatamente scattate le ricerche e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, la Società salvataggio di Lugano, la Società salvataggio del Mendrisiotto nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Poco prima delle 18 l'uomo è stato ritrovato a circa 6 metri dalla riva e a circa 4 metri di profondità. Tratto a riva, i sanitari hanno effettuato la rianimazione ma il 27enne non ce l’ha fatta.