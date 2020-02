In relazione all'incidente avvenuto il sabato 22 febbraio poco prima delle 15 in via Cantonale a Caslanp, che ha visto coinvolti un automobilista alla guida di una Smart di colore nero con targhe ticinesi e un ciclista, la Polizia cantonale ricerca i testimoni che in quel momento si trovavano a circolare nella zona dell'evento, tra Magliaso e Caslano. Chiunque avesse assistito alla collisione o avesse informazioni relative ai momenti antecedenti l'incidente è pregato di telefonare alla Centrale comune d'allarme allo 0848 25 55 55.